Un bărbat din Ceadâr-Lunga i-a promis 1000 de lei unui polițist. Ce a făcut omul legii

12:30

„Cărți”, „muzică”, „teatru” și „dans” sunt doar câteva dintre cuvintele ce se asociază cu jurnalismul cultural – un domeniu vechi al presei, dar care an de an se redescoperă. Pentru că și creația înseamnă o continuă redescoperire… Scopul jurnalismului cultural este de a reda atmosfera și cultura unei țări prin reflectarea evenimentelor din lumea artelor, prin […] The post Jurnalismul cultural, cel care ne aduce normalitatea appeared first on Moldova.org.