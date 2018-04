Bulgaria: 10 morţi şi cel puţin 20 de răniţi într-un accident de autocar în apropiere de Sofia

15:20

Compania de la care Primăria a cumpărat „darul floral” de 1,98 milioane pentru chișinăuieni „Covorul” de flori instalat în fața Catedralei, pentru care Primăria mun. Chișinău a plătit aproape 2 milioane de lei, a fost achiziționat de către ÎM „Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi” de la „Decor Bureau” SRL, în urma unei negocieri directe, după ce prima licitație publică anunțată nu ar fi avut loc din cauza lipsei ofertelor. „Decor Bureau”, firma care a livrat cele 180 de mii de flori este fondată de Evgheni Arutin și Alexei Gajiu și are sediul pe str. Varlaam, în incinta Radisson Blu Leogrand Hotel. Administratorul companiei este Evgheni Arutin, tot el fondator și la alte două companii „Arutin Production” și „Arutin Art Bureau”, potrivit ziarului de gardă. Deși primara interimară declară că în fața Catedralei au fost „așternute” 200 de mii de viole și că „aceste flori au fost licitate conform procedurilor și acest covor costă 1 milion 800 de mii de lei”, conform datelor de pe site-ul Agenției Achiziții Publice, contractul de achiziție a florilor semnat de cei de la Spații Verzi cu „Decor Bureau” SRL are o valoare de 1 milion 983 mii lei. Această cifră este confirmată și de către Vadim Popușoi, juristul ÎM „Spații Verzi”, care s-a ocupat de procedura de achiziție. „Valoare contractuală este 1 milion 983 mii lei. La bază a fost și o dispoziție a primarului din 15 martie. Procedurile de licitație publică ne obligă să facem procedura. Pe data de 30 martie nu a fost prezentată nici o ofertă. Astfel, având în vedere că legea privind achizițiile publice prevede că în cazul în care nu au fost prezentate oferte se poate trece la negociere, fără publicare. Respectiv acesta a fost pasul legal pe care l-am urmat. Legea spune clar, iar noi am fost obligați să executăm dispoziția dată”, a declarat Vadim Popușoi pentru ZdG. Conform informațiilor de pe site-ul Agenției Achiziții Publice (AAP), licitația pentru „darul primăriei”, care a sărăcit bugetul municipal cu aproape 2 milioane de lei, a fost organizată de „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” la 5 aprilie 2018. Deși, reprezentanții Primăriei afirmă că, de facto, nu a avut loc o licitație, ci negocieri directe, conform datelor de la (AAP) la ea, ar fi participat 4 companii. Firma „Decor Bureau” SRL a câștigat licitația oferind pentru „flori anuale-viola (panseluțe)” suma de 1,983 de milioane de lei. Reprezentanții Primăriei nu au putut să ne explice de ce pe site-ul AAP se menționează că la licitație au participat 4 companii. Cu o lună mai devreme, pe 2 martie 2018, aceeași firmă a câștigat și o licitație organizată de Secretariatul Parlamentului pentru „servicii de iluminare, sunet, proiectare și ecran, decorul sălii pentru organizarea Conferinței”, fără a se preciza exact evenimentul. La concurs a participat o singură companie, „Decor Bureau” SRL, ea încasând pentru aceste servicii suma de 283,7 mii de lei. Deși Primăria susține că în fiecare an se alocă bani din bugetul municipal pentru amenajarea orașului cu flori, pe site-ul Agenției Achiziții Publice […] Record Compania de la care Primăria a cumpărat „darul floral” de 1,98 milioane pentru chișinăuieni apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.