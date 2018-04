Aplicația de mesagerie Telegram a fost blocată pe teritoriul Rusiei

11:50

Administratorul Oficiului ”Schimbarea climei” și trei agenți economici au fost escortați la CNA pentru a fi audiați de ofițerii și procurorii anticorupție, urmare a perchezițiilor efectuate la domiciliile și în birourile de serviciu ale acestora în această dimineață. Acțiunile de urmărire penală s-au desfășurat în cadrul unei cauze penale pornite pe abuz pe putere, exprimat […] The post Licitații trucate la achiziționarea panourilor solare. Administratorul Oficiului ”Schimbarea climei” și trei agenți economici, cercetați penal appeared first on Moldova.org.