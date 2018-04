Moldoveancă rănită într-un accident rutier în Ungaria, adusă în țară cu un echipaj SMURD

13:50

Cercetătorul Aleksandr Kogan a colectat mesajele personale trimise şi primite de utilizatorii Facebook care au instalat aplicaţia „This Is Your Digital Life”, cea care a transmis informaţiile personale a peste 87 de milioane de utilizatori Facebook către firma de consultanţă Cambridge Analytica. Informaţia apare după ce Facebook a recunoscut că „este posibil” să fi transmis mesajele personale ale unor utilizatori către Cambridge Analytica fără permisiunea lor, scrie The Guardian.