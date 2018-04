(foto) Cele mai haioase meme-uri inspirate de covorul de flori din fața Catedralei

09:50

Moldova frumoasă prin filtrele de instagram. #nature#notourist#calm#walk#orhei A post shared by patri (@pati_tssss) on Apr 12, 2018 at 12:45am PDT #sunnyday #valeamorilor #chisinau #localsmd #igmoldova A post shared by Mihaela Cuciuc (@kmihha) on Apr 12, 2018 at 11:14am PDT #valeamorilor #photography #chisinau #igmoldova #localsmd #zicusoare A post shared by Mihaela Cuciuc (@kmihha) on Apr 12, […] Articolul (galerie foto) 12 Aprilie: #Moldova pe instagram apare prima dată în Altfel.md.