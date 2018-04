(video) O premieră în Europa: Prima autospecială electrică modernă de stins incendiile!

14:50

„Bună, numele meu este Gaby Galamaga. Sunt creatoare și trăiesc acum în Augsburg, Germania. Am început să creez aceste păpuși acum un an, cadouri de primăvară pentru prietenii mei dragi. Între timp, mai mulți oameni le-au găsit drăguțe și au adoptat unele din ele. Sunt fabricate din țesătură, agrafe, lână, alte mici detalii și au o înălțime de 9 până la 10 cm. Fiecare păpușă este unică și pentru a confecționa una, am nevoie de la 4 la 6 ore de muncă. Unele păpuși sunt menite pentru a fi purtate ca broșe, altele sunt de buzunar pentru a fi admirate și prețuite, pentru a vă bucura sau pur și simplu pentru a vorbi cu ele. Cred că păpușile au suflet, sunt ascultători buni și pot face pe cineva să se simtă mai bine, știind că ele sunt făcute cu dragoste și fericire. Ale mele sunt cu siguranță făcute cu dragoste și fericire. Sper să vă placă.”