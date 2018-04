Silvia Radu, acuzată de abuzuri. Valeriu Munteanu a depus sesizări la CEC și CCA

13:10

Ion Ceban, candidatul socialiștilor la Primăria Chișinău, a tras cîte o fugă pînă la Baku și Minsk, unde a fost foarte impresionat și găsit modele demne de urmat pentru capitala noastră. Să vedem ce practici anume vrea socialistul să transplanteze din Baku și Minsk în Chișinău. Baku – „oraș de poveste” Din postarea de pe blogul său reiese că pe Ion Ceban l-au impresionat două lucruri în Baku: clădirile și parcurile grandioase, precum și proiectele de înverzire. Socialistul nu pomenește nimic despre alte practici concrete de administrare și dezvoltare urbană, scrie sic.md. Înverzirea este, desigur, un lucru bun, însă situația Baku-ului este foarte diferită de cea a Chișinăului. În 2010, problemele ecologice ale capitalei azere erau grave: creșterea nestăvilită a orașului și lipsa planificării urbane era să lese orașul fără verdeață. Ce se întîmplă acum în Baku e mai degrabă un program de re-înverzire. Chișinăul, din fericire, încă nu a ajuns în această situație și are nevoie, mai degrabă, de un program de protejare și administrare corectă a spațiilor verzi Lucrul care l-a impresionat cel mai mult pe Ion Ceban este, totuși, arhitectura grandioasă: „Minunatul aeroport «Gheidar Aliev», Stadionul Olimpic, Palatul sportului, parcul cu o lungime de 16 kilometri de-a lungul cheiului, Palatul de cristal din Baku, construit special cu ocazia concursului «Eurovision», Centrul «Gheidar Aliev», arhitectura originală a blocurilor, «Turnurile-Flacără», Bulevardul-faleză cu o lungime de 25 de kilometri și multe altele”. Aceste structuri sunt, desigur, frumoase și candidatul PSRM nu e unicul care a fost impresionat. Frumusețea lor, însă, se datorează mai degrabă firmelor străine de arhitectură contractate de autoritățile azere și nu geniului local. Dar și grămezilor de bani pompați în aceste proiecte. Costul poveștii Sunt două probleme majore legate de modul în care au fost ridicate aceste construcții grandioase. În primul rînd, asta s-a făcut cu grave încălcări ale drepturilor omului: multe familii au fost evacuate forțat și ilegal, iar casele lor demolate pentru a face loc unor proiecte scumpe precum Palatul de Cristal. Unii oameni și-au pierdut casele chiar dacă au cîștigat judecata împotriva statului. Unii nici măcar nu au primit compensații materiale. E ușor să ridici clădiri spectaculoase într-un stat autoritar. Un alt aspect pe care candidatul socialist tinde să-l minimizeze e cel financiar: „Și nu mai trebuie de făcut trimiteri la faptul că Azerbaidjanul are resurse proprii. În acest sens este vorba, în primul rînd, de voință, de dorință, de competență și de necesitatea elaborării unui plan complex de transformări”. Suntem întru totul de acord că municipiul are nevoie de aceste lucruri, însă asta nu înseamnă că orașul nostru va putea arăta ca Baku. Palatul de Cristal a costat oficial 134 de milioane de dolari, o bună parte din care au ajuns la firme de construcție deținute de familia prezidențială. Turnurile-Flacără au costat ~350 de milioane de dolari, iar Stadionul Olimpic - peste 700 de milioane. Pentru comparație, bugetul Chișinăului pentru 2018 prevedere venituri de ~230 milioane de dolari și cheltuieli de ~245 milioane. Chișinăul nu are atîția bani. Are, în schimb, probleme mult mai mărunte și mai numeroase, soluția cărora nu e în arene uriașe. Școlile din Minsk În Minsk, Ion Ceban a vizitat și niște școli minunate: cu multe secții de sport, săli digitale, holuri interactive, tehnologii și echipamente moderne, etc. Pînă aici, totul bine și frumos. Dacă școlile pe care le-a vizitat erau dotate astfel, sperăm că și cele din Chișinău vor ajunge să le semene. Dar candidatului socialist i-a plăcut și faptul că „Peste tot sînt tablouri, versuri, proză, sculpturi, ș.a. cu tematică patriotică”. Această politică e numită de jurnaliști și experți „ideologizarea educației școlare”. Într-un stat autoritar ca Belarus, Patria înseamnă și regimul de guvernare cu Lukașenko în frunte. Jurnaliștii din Belarus mai scriu că salariile învățătorilor sunt în scădere, iar cadrele didactice sunt nevoite să contribuie la falsificarea alegerilor. Din aceste motive, tot mai puțini oameni aleg cariera pedagogică. Soluția guvernului pentru criza de cadre didactice a fost anularea examenului obligatoriu de stat pentru viitorii învățători. A fost eliminată și re-examinarea periodică la fiecare cinci ani a profesorilor, scrie sic.md. Ce fel de modele caută Ceban? În principiu, a vizita alte orașe și a învăța din experiența lor este o treabă bună și folositoare. Candidatul socialist, însă, și-a ales niște modele discutabile: Baku și Minsk au mai degrabă o valoare ideologică - niște capitale ex-sovietice care nu au îmbrățișat încă Vestul. Ce-i drept, Ion Ceban a fost și la Budapesta, bifînd o vizită într-o capitală europeană. Acolo s-a întîlnit cu viceprimarul Gábor Bagdy, reprezentant al unui partid-satelit al Fidesz-ului lui Viktor Orban. Adică Ceban nu s-a avîntat pe terenuri ideologice străine, ci a rămas în zona eurosceptică și pro-rusă. Dincolo de asta, nu e clar ce practici anume din Budapesta, Minsk și Baku vrea să preia Ceban pentru Chișinău - clădiri grandioase construite prin scheme corupte și cu demolări și evacuări ilegale, ca în Baku? Școli în care copii sunt îndoctrinați cu ajutorul unor echipamente moderne, iar învățătorii nu sunt verificați și lucrează pe bănuți, ca în Minsk? Capitala Ungariei pare a fi un model mai atractiv, însă tocmai din Budapesta socialistul nu menționează niciun lucru concret care să-l fi impresionat, limitîndu-se la generalități precum „oraș frumos, minunat, într-o dinamică dezvoltare”.