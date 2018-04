Andrei Năstase: Se crează impresia că orașul Chișinău a fost timp de zeci de ani guvernat de formă

11:10

Primăria Municipiului Chișinău are nevoie de un primar care să pună capăt corupției din instituțiile subordonate, să apropie serviciile de cetățean, să gestioneze rațional bugetul și să aibă un singur crez - cel al dreptății și al demnității. Opinia este împărțită de parlamentara PLDM, Maria Ciobqanu, în opinia căreia, un asemenea primar ar putea fi candidatul comun al Platformei DA și PAS, Andrei Năstase. Mai mult, Ciobanu declară că niciodată nu și-ar oferi votul pentru primarul interimar Silvia Radu, care a ajuns la Primăria Chișinău în condiții incerte. „Pe mine întotdeauna m-au pus în gardă persoanele obraznice. Despre ele zice înțelepciunea populară, că dacă le dai afară pe ușă, intră pe fereastră. Le dai afară pe fereastră, ele intră prin acoperiș. Greu de tot te debarasezi de asemenea oameni. Este și cazul primarei impostoare Silvia Radu. De unde a fost scoasă, după ce ne-a jupuit pe toți cetățenii, nu are interes să spună. Pe "magicianul" care a văzut în ea "salvatoarea" Chișinăului, firește, nu-l cunoaște. Am urmărit-o în mai multe emisiuni TV... Nu-și face griji că toarnă gogoși și că privitorii o detestă. Ea merge ca tancul: calcă tot ce îi stă în cale! Cum se poate ea lăuda n-o poate face oricine! Cică, "toată viața mea am muncit!" Cât este de mare viața ta, Silvia Radu? Știi tu, cumva, ce înseamnă a te prinde zorii deasupra caietelor sau a sta la căpătâiul unui bolnav zile și nopți la rând? Și nu au avut pretenția nici profesorul, nici medicul, să ceară un salariu lunar de 400 mii de lei”, scrie Maria Ciobanu pe o rețea de socializare. Parlamentara declară că nu ar vota niciodată pentru Radu și preferă să uite de aceasta ca de „un vis sâcâitor”. În schimb, Ciobanu spune că îi oferă toată susținerea candidatului comun al Platformei DA și PAS, Andrei Năstase. „Eu nici măcar nu te urăsc, Silvia Radu. Ești femeia pentru care nu numai că nu aș semna să candideze la funcția de primar de Chișinău, dar aș prefera să uit de tine ca de un vis sâcâitor. Nu te vor salva, Silvia Radu, nici florile, nici "magicianul", nici zoinițele plahotniuciste, pe care le târâi zi și noapte după tine! Primăria Municipiului Chișinău are nevoie de un primar care să pună capăt corupției din instituțiile subordonate, să apropie serviciile de cetățean, să gestioneze rațional bugetul, să aibă un singur crez: cel al dreptății și al demnității. Avem un asemenea candidat? DA, el este Andrei Nastase", se arată în mesajul deputatei PLDM, Maria Ciobanu.