La Bălți a fost creat un nou Centru de Dializă care va deservi peste 200 de pacienți cu insuficiență renală

Un film din Republica Moldova a fost acceptat la Festivalul de film de la Cannes 2018 Scurtmetrajul realizat în Moldova „Plus Minus Unu” a fost selectat la prestigiosul Festivalul de Film de la Cannes. Filmul, regizat de Ion Borș a fost selectat categoria „Short film” și va fi accesibil celor prezenți la festival. De asemenea, scurt metrajul va putea fi vizionat de profesioniști prin intermediul cannesourtmetrage.com și Catalogue du court, precum și în cadrul unor proiecții private. Cea de-a 71-a ediție a Festivalului de la Cannes se va desfășura în perioada 8-19 mai. Plus Minus Unu vine să implice publicul și să aducă-n vizor subiecte delicate. Actor de teatru și cinema, Ion Borș, este la prima sa lucrare în calitate de regizor. Împreună cu o echipă de tineri profesioniști își propune un scop ambițios – să creeze un film sincer, care va arăta realitățile sistemului medical existent. Protagonistul filmului Plus Minus Unu – Mihai, în interpretarea actorului Felix Podborski, își face practica de rezidentură în secția Imagistică a unui spital. Descoperă că unui pacient, cu ceva timp în urmă i s-a pus un diagnostic greșit și acum nu mai poate fi salvat. Discută acest caz cu medicul care a comis eroarea însă se confruntă cu o totală indiferență din partea acestuia. În încercarea de a face dreptate și de a revitaliza un sistem putred, Mihai se confruntă cu multiple amenințări din partea administrației spitalului. “„Motivația mea pentru acest film s-a format în timp ce abordam cu oricine tema medicinei, toată lumea îmi povestea diverse istorii despre experiența lor și confruntările cu sistemul medical. Unele erau despre corupție, altele despre indiferența medicilor și incapacitatea lor, dar în toate era la mijloc o viață de om. Din acest motiv, consider că e relevant, să vorbim despre acest subiect prin prisma unui film artistic”, a declarat anterior Bors Ion, regizorul scurtmetrajului #PlusMinusUnu. “„Un bun profesor de-al meu m-a îndrumat să descriu istoriile care-mi provoacă durere, istorii pe care le-am trăit și le cunosc, în care se vor regăsi cei care le ascultă. Vara aceasta am avut niște experiențe neplăcute legate de policlinici și spitale, am petrecut ore chinuitoare pe coridoarele acestor instituții. Am studiat literatură de medicină, am comunicat cu medici, pacienți, am ascultat dramele unor oameni care și-au pierdut apropiații din cauza neglijenței unor specialiști. Am cunoscut medici buni care lucrează în condiții mizere, fiind plătiți cu bani mizeri; medici buni care au renunțat să lupte, plecând din țară și… o altă categorie – medici cărora nu le pasă de viața ta dacă nu le pui în buzunar… Textul nu vizează doar un sistem… e vorba de un organism întreg, alcătuit din sisteme… bolnave, sau grav bolnave…”, spune Mariana Starciuc, autoarea scenariului PlusMinusUnu. Sursă: tv8.md Record Un film din Republica Moldova a fost acceptat la Festivalul de film de la Cannes 2018 apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.