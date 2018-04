10:15

Previous article Locuri de parcare în preajma Cimitirului „Sf. Lazăr”, de Paştele Blajinilor You may also like Bărbat reținut de poliție pentru prejudicierea bugetului public național // VIDEO Autoturisme furate, în valoare de aproximativ 100.000, descoperite la Albița și Sculeni Tragedie la Ciocana // Un bărbat s-a împuşcat în cap din greşeală Vrei căldură în casă după încheierea sezonului de încălzire? Scrie un demers // DETALII...