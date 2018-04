S-a ascuns într-o casă părăsită din Puhoi. O familie de moldoveni, dată în căutare de Poliția de Frontieră, reținută

13:20

După alegerile parlamentare din acest an, partidele pro-europene din Moldova trebuie să lase orgoliile deoparte și să formeze o coaliție. Îndemnul vine din partea europarlamentarului Partidului Popular European, Marian Jean Marinescu. Acesta susține că o coaliție dintre forțele pro-occidentale ar fi crucială pentru țara noastră și ar constitui un mesaj foarte clar și important pentru […]