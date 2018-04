Se ştiu semifinalistele din Europa League

08:45

TAUR Ziua de 13 aprilie, vineri, este o perioadă peste care ar trebui să sari. Oricum, totul sau aproape totul iese pe dos, întârzie sau se amână. Frustrarea asta te impiedică să fii fericit şi să te bucuri de micile momente care formează starea de reculegere şi de trăire spirituală în această perioadă de după sărbătorile pascale. Trebuie sa începi să înţelegi că dragostea, confortul şi fericirea sunt elementele fundamentale ale existenţei tale. Restul – contează mai puţin! Pentru un procent dintre Tauri: eficace şi dinamic, astăzi ai carisma personală la maxim. Profită! Pune pe curs critic acţiunile care te interesează. Sau la bal, sau la spital! Taurii şi Taurinele, conservatori şi tradiţionali cum sunt ei, probabil că vor alege să rămână acasă să butoneze la tablete și smarturi. GEMENI O zi în care trebuie să dai dovadă de conservatorism. Nu lăsa nici o schimbare să te tenteze – nu vinde, nu cumpăra, nu investiţi, nu împrumuta… Nu apăsa pe acceleratorul vieţii când nu trebuie. Îţi trebuie o trăire, ceva care să te motiveze, să-ţi crescă pulsul şi interesul. Trebuie să te ocupi mai mult de anturajul apropiat, de familie, ca situaţiile actuale să nu degenereze în probleme mai greu de rezolvat. Oricum tu nu poţi să stai într-un loc mult timp. O excursie undeva, cumva... este ceea ce îţi trebuie (sau ceva similar...) pregătește-te pentru weekend. Gemenii sunt obligaţi de natura lor neastîmpărată să plece undeva, numai să schimbe monotonia cotidiană! Dar probabil că o să rămâi acasă, este mai comod, iar tu eşti un tip comod. Ştiai? RAC Pe 13 aprilie, vineri, ai de suferit din cauza duşmanilor neştiuţi. Adică din partea celor care te invidiază din toată inima, de obicei, fără niciun motiv. In această perioadă este bine să te abţii de la o atitudine considerată pe orice meridian agresivă. Pentru un mic procent: pericol de incident sau chiar accident mai pe seară, sau pătimeşti din cauza unei indiscreţii. Oarecare prudenţă nu strică astăzi. Nu cochetezi cu dezastrul, dar cineva, ceva, cumva ar vrea să ai informaţii greşite. Totuşi, o bună parte din zodie are o perioadă bună pentru promovarea intereselor personale. Pentru unii Raci este un bun prilej să facă mici reparaţii acasă, sau măcar să redecoreze camera. LEU Astăzi evită orice decizie luată în stare emotivă sau enervare. Nu începe acţiuni pe care nu le poţi finaliza singur. Mare atenţie la legăturile amoroase – să nu iei ţeapa – degeaba! Leii şi Leoaicele mai trebuie să zacă un timp în această zi de vineri, 13 – nu este o perioadă benefică pentru schimbări, mai ales din cele la care te gândeşti. O zi relativ favorabilă, marcată de monotonie. Toată foşgăiala asta cotidiană te irită cumplit şi te gândeşti că te distrage de la adevăratele tale scopuri şi idealuri. Astăzi eşti foarte selectiv şi monosilabic în exprimare. Cel mai adesea se poate scoate de la tine doar un mormăit. Uneori, rar, aprobator. Jungla pare liniştită aşa că şi tu poţi să dormitezi! FECIOARĂ Astăzi, ziua este favorabilă pentru călătorii scurte. Activităţile sociale şi artistice sunt benefice pentru frumoasele şi misterioasele native din Virgo (Fecioara) cum se mai numeşte zodia celor harnici, curaţi şi cu geniul detaliului. Soarele formează aspecte favorabile în special pentru feciorele şi flăcăii care se ocupă cu comerţul agricol şi alimentar. Stai acasă şi așa mai poţi face un ban în plus, adică nu-i scoţi din buzunar! Fă-i soţiei, sau iubitei, cadou un buchet de flori, aşa, fără nici un motiv, decât ca să-i spui că este aleasa ta şi o iubeşti. Influenţe foarte favorabile în familie, scrie evz.ro. BALANŢĂ O configuraţie astrală deosebită face ca perioda în discuţie să fie benefică. Magnetismul personal al nativilor este în creştere – puteţi rezolva uşor problemele sentimentale. Nu exagera cu mesele abundente, supraveghează-ţi sănătatea. Poţi, însă, configuraţiile sun favorabile, pleca într-o mică o călătorie de weekend. Bazează-te numai pe informaţiile turistice verificate – nu pe reclame. Dar şi oraşul în care locuieşti este fabulos în perioada sărbătorile primăverii. Strict interzis să te ocupi după prânz de probleme de serviciu! Relaxează-te, distrează-te, leneveşte! Şi pregăteşte-te ritual, sufleteşte, pentru o nouă etapă! SCORPION Este o perioadă splendidă pentru realizarea speranţelor şi a dorinţelor. Trebuie, numai, să dai consistenţă eforturilor şi să eviţi inactivitatea. Ai câteva prilejuri bune de afirmare - ceva bun se întâmplă în viaţa ta. Pe 13 aprilie, vineri, nu sunt recomandate călătoriile lungi. Ziua de azi trebuie sa-ti aminteasca de vorba populara „strângeţi hora nu fiţi hoţi, că de nu, vă tai pe toţi”. Adică trebuie să faci apel la solidaritatea socială a prietenilor. Sau, altfel spus, le ceri nişte bani cu împrumut! Pentru tine, este o zi foarte bună sub cele trei aspecte explicite: bani, sănătate şi dragoste. Unele veşti te îngrijorează, dar pentru scurt timp. Un prieten pare în dificultate, dar situaţia nu este chiar aşa de gravă pe cât se teme el. In special este vorba de anumite situaţii care par mai grave dacât sunt de fapt. SĂGETĂTOR Străluceşti într-un grup, sau te bucuri de un eveniment social deosebit. Un Taur şi un Vărsător te ajută să treci de o cumpănă. Pierzi şi găseşti un obiect. Vineri, 13 aprilie îţi aduce un dar neaşteptat, sau o veste bună. Aspectele planetare favorizează cumpărăturile, achiziţiile, micile schimbări acasă. După o perioadă în care s-au acumulat unele nerealizări, astăzi este o perioadă în care roata norocului se mai învârteşte şi în favoarea ta. Nu că nu ai fi un răsfăţat al Fortunei, dar în viată totul se plăteşte, dar niciodată nu şti când şi cu ce plăteşti. De aceea se spune că sunt perioade mai bune şi mai rele. Aşa le socotim noi. Din punctul de vedere al Cosmosului totul are rezultanta zero, totul este în echilibru. Perioada menţionată îţi permite regruparea forţelor şi redistribuirea lor. Nu trebuie să faci nici o mişcare bruscă sau dramatică, care ar fi nerecomandabile. Omul superior aşteaptă greşeala celuilalt şi se foloseşte de ea, spune înţeleptul chinez. Tot un înţelept chinez, probabil unul care a încasat multă bătaie şi ştie ce vorbeşte, spune că retragerea la timp pregăteşte victoria următoare. CAPRICORN Visurile şi aspiraţiile se pot realiza în acesată perioadă mai ales dacă eşti mai comunicativ. La serviciu, sau unde îţi desfăşori activitatea, trebuie să dai dovadă de concentrare şi să nu pierzi timpul. Ai mult de lucru şi trebuie să termini la termen. O zi obositoare, mai ales prin aglomerarea activităţii, a vizitelor şi a întîlnirilor. Dar, o seară plăcută cu cei dragi cu planuri şi proiecte de viitor. Evită să ai ceva de împărţit cu cei născuţi sub semnele Berbec şi Gemeni. Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci. Trabajo, no – fiesta, si, muncă, nu - vacanţă, da, adică! Aşa că mai bine rămâi acasă ca să faci în linişte proiecte pe unde o să fii de mica vacanță de Armindeni. VĂRSĂTOR Planurile pe care le-ai făcut încep să se materializeze. Nu chiar cum le-ai visat, dar oricum, ceva-ceva începe să se mişte. Încerci sentimente complexe şi nu este vorba doar de iubire şi pasiune. Parcă te simţi mândru şi onorabil când vezi că poţi realiza împreună cu cei dragi, cu familia ta. Bravo ! Evită să te enervezi din lucruri de nimic, fii constructiv în tot ce faci. Astăzi nu lua hotărâri când eşti iritat – mai bine lasă lucrurile în suspensie. Ţine-o tot aşa. Drept recompensă stelele îţi oferă o surpriză plăcută în această zi de vineri, 13. PEŞTI Astăzi, Jupiter afectat te face să-i scoţi din minţi pe cei care au nenorocul să se afle în preajma ta. Mofturile şi capriciile pe care le faci, ca să nu mai vorbim de energia pe care o risipeşti în acest scop este demnă de o cauză mai bună. Evită pe cât posibil discuţiile cu colective de persoane, sau discuţiile în contradictoriu cu partenerii şi/sau asociaţii, mai ales despre proprietăţi sau posesiuni comune. După ce ai jucat toată dimineaţa celebrul rol de avocat al diavolului, la propriu ca şi la figurat, este normal ca anturajul să nu prea mai te ţină la inimă. Totuşi un procent relativ mare din zodia Peştilor au o zi bună, ba chiar plăcută. Aşa că cel mai bine este să-ţi pierzi urma şi să-ţi urmezi gândurile. Undeva, foarte departe!