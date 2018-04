O moldoveancă a creat prima brînză vegană în România

Ștefan și Marișa Zaporojan - un cuplu pasionați și creativi, și-au propus să aducă în premieră pe piața românească gustul adevărat de brînză, într-o formă vegană, care să aducă un plus de viață consumatorilor săi.Neobișnuit de sănătoasă, „brînza" are ca bază nuci de caju și migdale activate, culturi vegane și condimente atent selectate, iar cuplul are deja propriile rețete.Brandul pe care

