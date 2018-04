Cum arată primul pod de oțel din lume printat 3D (FOTO)

Recent, o companie din Olanda a prezentat primul pod de oțel inoxidabil, realizat prin printare 3D, de pe mapamond. Pentru fabricarea neobișnuitului pod, care are aspectul unei construcții dintr-un film SF, a fost nevoie de patru roboți, de 4,5 tone de oțel inoxidabil și peste 1100 km de sîrmă. {{281020}}Procesul de printare a durat destul de mult: o jumătate de an. Ce dimensiuni are noul și neobi

