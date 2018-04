Creierul se poate micşora din cauza... stresului

15:50

Sistemul medical din Republica Moldova este bolnav, iar corupția pune în direct viața oamenilor. La fel a fost în cazul Danielei, locuitoare a Orheiului, care pe 20 martie a avut o intervenție chirurgicală. De o lună este nevoită să umble prin spitale, asta după ce din neglijența medicilor rana de la operație s-a infectat. „Pe data de 20.03 a fost efectuata intervenția chirurgicală, în dimineață zilei respective, de mine s-a apropiat domnul medic-anesteziolog, explicând detaliile despre anestezie. La finele discuției a accentuat că trebuie sa plătesc 447 de lei pentru anestezie. Eu am răspuns, ca eu am plătit în casă 838 lei pentru anestezie, dumnealui mi-a zis . Într-un final, eu nu am plătit nimic domnului în cauză, deoarece achitasem deja pentru tot in casa spitalului. După operație nu mi-au pus nici o perfuzie, abia joi, pe data de 22.03 mi-sa pus una, doar pentru că eu am insistat, deja nu mai puteam sa merg pe picioare de la durerile de cap, care persistau mereu”, povestește Daniela pe o rețea de socializare. Tânăra mai spune că a fost externată pe 23 martie, iar două zile a stat în pat acasă pentru că nu putea să meargă din cauza durerii. Luni, pe 26.03 am fost internată înapoi în spital dupa amiază, singură făceam doar 3 pași și cădeam, mi s-au administrat perfuzii 2 zile, seara pe 26, ziua pe 27 - dimineațăța și seara, pe 28 dimineața și externata in aceeași zi. Durerile de cap au trecut, însă persistau dureri în zona operata. La întrebările mele, de ce nu mi-au fost administrate perfuzii si pastile pentru dureri de cap mai devreme – am primit răspuns - toate întrebările la raion. Pe data de 05.04 am fost internata cu diagnoza „Infecție după un act medical de diagnostic și tratament”, vorbind mai simplu, aparuse o infectie interna - colecție lichidă (puroi), ceea ce vizual îin zona operației nu putea fi observat”, mai scrie Daniela. Din această cauză, pacienta a mai fost supusă la o intervenție pentru a elimina infecția. Mai mult, în interiorul rănii i s-a pus o bucată de tifon. „Pe data de 07.04 am fost externată, cu rana deschisă și o bucată de tifon în ea. La întrebarea către chirurg, dacă să vin la control, a zis că „Nu este necesar, ca totul va fi bine” . Peste 7 zile împlinesc o luna de cînd am fost operată, vreau să vadă lumea cum sau comportat cu mine și cred că nu sunt eu unica, la acest spital”, mai spune Daniela. Contactat telefonic, serviciul de presă al Spitalului Republican nu a răspuns la telefon pentru a oferi o reacție.