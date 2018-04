Poroșenko a dispus începerea procedurii de ieșire a Ucrainei din CSI

14:01

Mihail Ivanov, procuror în Procuratura Anticorupție, a obținut 23,55 de mii de euro, 11,5 mii de USD și 141 mii 700 de lei, de la evenimentele de familie pe care le-a organizat pe parcursul anului 2017. „Au fost donațiile nașilor de botez. Am avut mulți nași. De fapt, și evenimentul a fost destul de mare, dacă să fiu sincer. Am avut un singur eveniment de botez. Am nași de botez care au afaceri în Anglia și cumnați care au afaceri importante în Moldova", justifică procurorul, scrie ZdG.md. Conform declarației de avere și interese personale publicată de către Autoritatea Națională de Integritate, procurorul Mihail Iavanov, care activează în Procuratura Anticorupție din anul 2010, a avut un salariu de peste 305 mii lei în anul 2017, echivalentul de peste 25 mii lei pe lună. Pe lângă salariul de bază, acuzatorul de stat declară că familia sa a primit indemnizații în valoare de 55 de mii 894 de lei, bani plătiți de către Casa Națională de Asigurări Sociale. Tot familia Ivanov a obținut anul trecut o alocație de 2,4 mii de lei românești de la Direcția Asistență Socială și Protecția Copilului și o bursă în valoare de 8,5 mii de lei de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" din Chișinău. În anul 2017, Mihail Ivanov spune că a organizat două evenimente de familie (încreștinarea copilului și ziua de naștere a soției). De la cumetrie Ivanov a obținut 18,300 de euro, 124,3 de lei și 9,8 mii de USD, echivalentul a peste 650 mii de lei, conform cursului valutar din aprilie 2018. Iar de la ziua de naștere și de la evenimente de familie a adunat 17,4 de lei, 5,2 mii de euro euro și 1,7 mii de USD, echivalentul a 150 de mii de lei, potrivit cursului valutar din aprilie 2018. Per total, procurorul Ivanov a adunat peste 800 mii de lei din organizarea cumetriei și celelalte evenimente de familie, mai menționează ZdG.md. „Au fost donațiile nașilor de botez. Am avut mulți nași. De fapt, și evenimentul a fost destul de mare dacă să fiu sincer. Am avut un singur eveniment de botez. Am nași de botez care au afaceri în Anglia și cumnați care au afaceri importante în Moldova. A fost o aniversare a soției. La fel, am avut un eveniment destul de mare la care au fost nașii și cumnații. Soția are cumnat cu afaceri în București. Avem aici un cumnat care are o companie importantă. Nu cred că-i cazul să vă spun, dar e destul de importantă compania. Dvs o cunoașteți cu siguranță", afirmă Mihail Ivanov, solicitat de ZdG, la subiect. Mihail Ivanov deține un apartament cumpărat în anul 2016 și un garaj achiziționat în anul 2018. Împreună cu soția deține trei mașini: Mercedes-Benz C 200, Nissan Qashqai și Opel Zafira. Două dintre ele sunt deținute cu titul de posesie, iar alta cu titlu de proprietate, mai scrie ZdG.md. ZdG a scris și despre alți colegi de-ai procurorului Ivanov, care au obținut bani din organizarea cumătriilor […] Record Un alt procuror cu peste 800 de mii de lei obținuți în 2017 din „evenimente de familie"