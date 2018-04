Jurnalismul cultural, cel care ne aduce normalitatea

16:40

Guvernul a stabilit că la obținerea permisului de conducere cetățenii nu vor mai trebuie să prezinte cazierul contravențional privind lipsa interdicțiilor asupra dreptului de a conduce și asta deoarece informațiile vor fi verificate prin intermediul Sistemelor Informaționale de Stat. Decizia a fost luată de Cabinetul de Miniștri la inițiativa Ministerului Economiei și Infrastructurii și a […]