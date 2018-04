CAZ ȘOCANT! Un bărbat i-a tăiat gâtul soției, după care s-a sinucis și el. Detaliile sunt de coșmar

09:10

„Nu e atât de greu să ajungi la Harvard, pornind de la experiența mea. Întotdeauna mi-am dorit să fac un program de master în afară. Am avut și situații în care am aplicat și nu am fost aceeptată, dar eșecurile n-ar trebui să ne oprească. În anul 2008 am fost surprinsă când am aflat că am trecut”, a declarat Maia Sandu în cadrul emisiunii online #Fără_protocol, moderată de jurnalistul Dorin Galben.