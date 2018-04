Premii de până la 20 de mii de euro pentru ONG-urile care contribuie la lupta împotriva tutunului

10:01

Gamrețki, audiat în dosarul „Chirtoacă" a cincea oară. Procuror: Am făcut însemnări deja pe 20 de file Igor Gamrețki, fostul șef al Direcției transport din cadrul Primăriei Chișinău, condamnat în dosarul „parcărilor cu plată" în care este vizat și fostul primar general, a fost audiat a cincea ședință consecutiv. Potrivit lui Dorin Chirtoacă, acesta se încurcă în propriile declarații, ceea ce trezește tot mai multe întrebări din partea avocaților săi. În același timp, procurorul de caz spune că aceasta este o metodă de a tergiversa procesul. "„Din punctul meu de vedere, până nu sunt elucidate toate aspectele și până nu se răspunde la toate întrebările, trebuie să fie audiată fiecare persoană. Problema este că la majoritatea întrebărilor nu se dau răspunsuri nici clare, nici concrete. De multe ori, se încurcă în propriile minciuni. Au fost situații, când nu a putut spune nici măcar numărul de telefon pe care îl avea la serviciu sau a spus că a raportat în fața Consiliului Municipal Chișinău proiectul privind parcările cu plată, în condițiile în care acest proiect niciodată nu a fost prezentat în fața Consiliului", a declarat Dorin Chirtoacă, după ședința de judecată. "„La ședința precedentă, ne-am lămurit cel puțin că pisica din dosar nu are nicio legătură cu parcările. Acea poză era făcută în anul 2014, cu un an înainte ca dumnealui (n.r. Igor Gamrețki) să aibă întâlniri privind parcările — lucru pe care și dumnealui l-a confirmat. Se demonstrează până la urmă că persoana nu este martor și că procesul este dirijat politic", a adăugat fostul edil. Procurorul de caz, Dumitru Robu, a evitat să comenteze afirmațiile făcute de Dorin Chirtoacă, în schimb a declarat că: „Este a cincea ședință de judecată în care îl audiem pe Igor Gamrețchi (martor al acuzării). Partea apărării încearcă să tergiverseze procesul. Martorul nu se încurcă în declarații. Întrebările sunt formulat cu intenția de-al încurca. Am făcut deja însemnări pe 20 de file". Mai mult, în cadrul ultimei ședințe de judecată, Igor Gamrețki a anunțat că ar vrea să plece peste hotare, procurorul, însă, nu cunoaște mai multe detalii în acest sens și nici fostul funcționar nu a fost vorbăreț cu presa. „Instanța va stabili dacă declarațiile sunt false. Nu comentez…", a punctat acesta. Următoarea ședință de judecată în dosarul „Chirtoacă" a fost fixată pentru data de 21 aprilie 2018 la Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani). Amintim că Dorin Chirtoacă este învinuit în două dosare penale: unul pentru trafic de influență și corupție privind problema „parcărilor cu plată din Chișinău" și altul pentru depăşirea atribuţiilor de serviciu în legătură cu faptul că „ar fi împărțit" milioane de lei din bugetul municipal, cauzând un prejudiciu de proporții. În ambele cazuri, se declară nevinovat. În dosarul „parcărilor cu plată" figurează și viceprimarul Capitalei, Nistor Grozavu, care a fost arestat pe 25 aprilie 2017, însă două zile mai târziu, plasat în arest la domiciliu, deoarece și-a recunoscut vina și colaborează cu ancheta. Ulterior, Curtea de Apel Chișinău a admis recursul de eliberare a lui Grozavu din arest la domiciliu […]