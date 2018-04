Escrocherii imobiliare în proporţii de peste 7 milioane de lei. Un bărbat din capitală, reținut

12:50

Mihail Ivanov, procuror în Procuratura Anticorupție, a obținut 23,55 de mii de euro, 11,5 mii de USD și 141 mii 700 de lei, de la evenimentele de familie pe care le-a organizat pe parcursul anului 2017. „Au fost donațiile nașilor de botez. Am avut mulți nași. De fapt, și evenimentul a fost destul de mare, dacă să fiu sincer. Am avut un singur eveniment de botez. Am nași de botez care au afaceri în Anglia și cumnați care au afaceri importante în Moldova”, justifică procurorul, scrie ZdG.md.