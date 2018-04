SIRIA: Forţele guvernamentale au preluat controlul în Douma

11:31

Cu creasta sa punk-rock de culoare verde, broasca ţestoasă din râul Mary, Australia, a fost inclusă pe lista reptilelor pe cale de dispariţie, relatează The Guardian. „Părul” verde sunt de fapt niște alge care cresc chiar pe corpul reptilei. Ţestoasa mai are câteva trăsături ciudate. De exemplu, sub bărbie îi cresc două „cornulețe”, iar respiraţia […] Articolul Ciudata broască-rocker care se găseşte în apele din Australia apare prima dată în Cotidianul.MD.