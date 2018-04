Dacia Duster, chemată în service: 209 mașini ar putea fi afectate de o problemă care poate duce la desprinderea roților față | AUTO-CLUB.TOP

08:40

Mark Zuckerberg a fost el însuşi victima companiei Cambridge Analytica. A spus-o chiar el în a doua zi a audierilor maraton din Congresul american. A mărturisit că se numără printre cele 87 de milioane de utilizatori ai reţelei ale căror date personale au fost folosite ilegal. El a încercat să îi convingă pe politicienii americani că a luat măsuri clare de protejare a datelor personale ale utilizatorilor. Asta, după ce ieri, miliardarul a trecut prin cinci ore de întrebări adresate de 44 de senatori. El a prezentat scuze în faţa lumii întregi, pentru că reţeaua lui a permis sustragerea informaţiilor şi folosirea lor în scopuri politice. Audierea a fost de bun augur pentru Facebook: acţiunile companiei au înregistrat la bursă cea mai mare creştere din ultimii doi ani. Democratul Eliot Engel l-a întrebat pe Zuckerberg dacă Facebook plănuieşte să intenteze un proces împotriva lui Kogan, Cambridge Analytica sau Universitatea Cambridge University. „Este o posibilitate pe care o luăm în considerare. Am acţionat deja suspendându-l pe Kogan de pe platformă şi vom realiza un audit pentru a ne asigura că el va şterge toate datele pe care le deţine”, a răspuns CEO-ul Facebook. Pentru a doua zi la rând, fondatorul Facebook simte cum este să ajungi în furcile politicienilor americani. Conştienţi de mediatizarea extraordinară a acestor audieri, congresmenii nu s-au sfiit să-l pună la colţ pe fondatorul plaftormei sociale cu 2,2 miliarde de utilizatori. „Utilizatorii au încredinţat celor de la Facebook o mare cantitate de date personale - nume, oraşul în care locuiesc, numărul de telefon, adresa de e-mail, fotografii şi mesaje private şi mult mai mult decât atat. Dacă Facebook nu-şi respectă angajamentul privind protecţia datelor, acest lucru trebuie să aibă consecinţe”, a spus Greg Walden, preşedintele comisiei pentru comerţ. Iată câteva dintre întrebările puse de parlamentari și răspunsurile lui Mark Zuckerberg: -Nu pot fi mai clar decât atât: nu vindem date personale, nu aşa funcţionează publicitatea. * -Da sau nu: Facebook limitează cantitatea de date pe care le colectează sau le foloseşte? -Da. Limităm accesul la foarte multe informaţii care ne parvin. -Eu nu văd asta în anunţurile pe care le faceţi. * -Da sau nu: A schimbat Facebook setările din oficiu pentru a proteja mai bine datele personale? -Da. În faţa acestei situaţii, am schimbat mult din modul în care compania funcţionează. În faţa tirului de întrebări, Mark Zuckerberg a recunoscut că modul în care funcţionează reţelele de socializare ar are nevoie de o mai bună reglementare legislativă, fără a îngrădi libertatea de expresie a utilizatorilor. Asta, după ce ieri, mogulul din Silicon Valley a prezentat scuze publice pentru că nu a protejat destul datele personale ale utilizatorilor. „Nu am avut o viziune destul de largă în privinţa responsabilităţii şi acest lucru a fost o mare greşeală, a fost greşeala mea şi îmi pare rău”, a spus el. Senatorii americani nu au fost impresionaţi de scuzele miliardarului de 33 de ani care conduce Facebook. Mark Zuckerberg a trebuit să facă unui tir de întrebări venite de la 44 de politicieni. Unii au exagerat intenţionat, ca să îl facă să priceapă cum s-au simţit oamenii ale căror informaţii personale au fost folosite ilegal în scopuri politice. -Domnule Zuckerberg, aţi vrea să ne spuneţi numele hotelului la care aţi stat noaptea trecută? -Mm... Nu. -Dacă aţi trimis cuiva mesaje săptămâna aceasta, aţi vrea să împărtăşiţi cu noi numele persoanelor cărora le-aţi trimis mesaje? -Nu, domnule senator, nu cred că aş vrea să fac publice aceste lucruri aici. -Iată ce a încercat toată lumea să vă arate astăzi şi o spun delicat. Politica voastră de utilizare a datelor este de doi lei! Presa americană scrie că Mark Zuckerberg a scăpat neatins din audiere cu ajutorul senatorilor care i-au pus întrebări fără să aibă habar cum funcţionează Facebook: -Sunteţi dispus să mergeţi înapoi şi să lucraţi pentru a-mi da un drept mai mare de a-mi şterge datele? -Domnule senator, puteţi deja să ştergeţi orice date care se află acolo sau să ştergeţi toate datele. Ca să mai spele imaginea pătată de Facebook, Mark Zukerberg a promis încă o dată că va schimba modul în care reţeua de socializare protejează informaţiile confidenţiale, fără să ascundă că asta va dura ani de zile. În plus, a confirmat cooperarea cu echipa procurorului special ce anchetează amestecul Rusiei în alegerile care l-au dus pe Trump la Casa Albă. „Am fost lenţi în identificarea ameninţărilor Rusiei, în 2016. Este o cursă a înarmării, ei continuă să fie tot mai buni la asta, iar noi trebuie să investim pentru a fi la fel de buni”, a spus el. Un amănunt care a atras atenţia a fost perna pusă pe scaunul lui Mark Zuckerberg, adusă special pentru ca miliardarul de un metru 70 înălţime să nu aibă probleme de vizibilitate.