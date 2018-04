Exercițiu de simulare: Incendiu pe Aeroportul Internaţional Chişinău, chiar de Ziua Aviației și Cosmonauticii

17:01

Donald Trump: „Fii gata, Rusia, rachetele vor veni deasupra Siriei – draguțe, noi și „inteligente” Donald Trump a avertizat astăzi Rusia să fie pregătită pentru un atac cu rachete asupra Siriei, ca răspuns la prezumtivul atac cu arme chimice care a avut loc sâmbătă. “„Rusia promite că va doborî orice rachetă lansată deasupra Siriei. Fii gata Rusia, pentru ca vor veni, draguțe, noi și „inteligente”! Nu ar trebui să fiți parteneri cu un animal ucigaș care își gazează poporul și se bucură de asta”, a scris Donald Trump, pe contul lui de Twiiter. Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2018 Ulterior, Trump a revenit cu un update. „Relația noastră cu Rusia este mai gravă ca niciodată și asta include un Războiul Rece. Nu există niciun motiv pentru asta. Rusia are nevoie de ajutorul nostru pentru a ridica economia, ceea ce ar fi foarte ușor de făcut și avem nevoie de toate națiunile să colaboreze. Oprim cursa înarmărilor? Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2018 Reamintim că, orice rachetă americană trasă asupra Siriei va fi doborâtă şi siturile de lansare de asemenea vizate, un pas ce ar putea declanşa o escaladare majoră în războiul sirian, a declarat ambasadorul rus în Liban. Sursă: tv8.md Record Donald Trump: „Fii gata, Rusia, rachetele vor veni deasupra Siriei – draguțe, noi și „inteligente” apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.