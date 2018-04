Guvernul Macedoniei supraviețuiește unui vot de neîncredere în Parlamentul de la Skopje

07:30

Secretarul-general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, Antonio Guterres, a cerut miercuri membrilor permanenţi ai Consiliului de Securitate să evite scăparea de sub control a situaţiei din Siria.„I-am contactat pe ambasadorii celor cinci membri permanenţi (Statele Unite, Rusia, China, Franţa şi Regatul Unit) pentru a-mi reafirma puternica îngrijorare faţă de impasul actual şi pentru a sublinia necesitatea de a evita o situaţie care scapă de sub control", a arătat Guterres într-un comunicat, citat de agențiile internaționale de presă.Preşedintele SUA, Donald Trump, a avertizat Rusia miercuri că rachetele americane vor lovi Siria, după un atac chimic al regimului de la Damasc împotriva rebelilor din enclava Ghouta de est, în apropiere de capitala siriană. Luni, Trump a convenit cu omologul său francez, Emmanuel Macron, asupra necesităţii unui răspuns comun puternic la atacul de sâmbăta trecută. Premierul Marii Britanii, Theresa May, a convocat pentru astazi o şedinţă extraordinară a cabinetului de la Londra, pentru a-i informa pe miniştri despre evoluţia situaţiei.Rusia şi Siria neagă că în Ghouta s-a folosit un gaz toxic împotriva rebelilor. Organizaţia neguvernamentală Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului a relatat că forţele aeriene ale Siriei au fost mutate de la mai multe baze şi că mai multe aeroporturi militare au fost evacuate.