Red My Lips 2018: Cum echipa #diez susține campania de sensibilizare a opiniei publice cu privire la hărțuirea sexuală

În premieră pentru Moldova a fost lansată campania Red My Lips. Organizată în luna aprilie, aceasta are drept scop să sensibilizeze opinia publică în raport cu hărțuirea sexuală. Echipa #diez a hotărât să se alăture inițiativei, astfel fiecare membru a publicat câte o fotografie cu buzele vopsite într-o nuanță de roșu. Articolul Red My Lips 2018: Cum echipa #diez susține campania de sensibilizare a opiniei publice cu privire la hărțuirea sexuală apare prima dată în #diez.

