Ion Ceban promite să interzică marșurile unioniste, dacă ajunge la șefia Primăriei Chișinău

14:20

Cu siguranta stii ca nu e igienic sa stai incaltat in casa, dar probabil nu ti-ai pus niciodata serios intrebarea ce aduci pe talpi in locul in care traiesti. Si da, e vorba de colonii intregi de bacterii, conform The Independent. O cercetare recenta, coordonata de dr. Charles Gerba, microbiolog si profesor la Universitatea Arizona, a aratat ca, in medie, pe talpile pantofilor se afla 421.000 de bacterii. Si in interiorul acestora sunt nu mai putin de 2.887 de tipuri de bacterii. Iar vestea cu adevarat proasta e ca printre acestea se afla temutele Escherichia coli, Klebsiella pneumonia si Serratia ficaria, care pot duce la infectii grave. Asta pentru ca pasii ne poarta, de-a lungul unei zile, pe o varietate de suprafete. Chiar daca numarul bacteriilor e de ordinul a sute de mii, de cele mai multe ori acestea nu sunt periculoase, mai cu seama daca vom curata regulat suprafetele din casa. Insa daca avem nenorocul sa calcam in murdaria lasata in urma de un caine, pisica sau te miri ce alt animal, lucrurile sunt diferite. Aceste bacterii sunt cele care cu adevarat ne pot face rau, scrie ziare.com.