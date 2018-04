SONDAJ online: Majoritatea respondenților consideră că Năstase își ascunde proprietățile și veniturile, scriindu-le pe numele rudelor

10:10

Tudor si Cristian aveau 15 si 16 ani. Corpurile lor au fost gasite de oamenii legii in duminica Pastelui dupa ce rudele i-au tot cautat. Baietii disparusera inca pe trei aprilie. Potrivit poliției, cei doi adolescenti s-ar fi intalnit in seara aceea la Cetireni cu prietenii lor, ambii in varsta de 20 de ani. Erau in casa bunicului unuia dintre ei, in care nu locuia nimeni.Acolo ar fi baut si s-ar fi certat, dar nimeni nu poate spune cu certitudine de la ce, potrivit protv.md. Dupa ce i-au omorat pe cei doi adolescenti, suspectii au pus corpurile neinsufletite intr-o caruta cu care le-au adus in paduricea de la marginea satului si le-a ingropat. Cei doi au lasat caruta in camp, unde a fost gasita mai tarziu. Amintim că principalii suspecti au fugit in Rusia si sunt cautati acum de oamenii legii.