Un fruntaş liberal, găsit spânzurat

Oficial, nu a câștigat în ultimii doi ani niciun bănuţ, dar are în spate o avere impresionantă şi trăieşte pe picior mare. Este vorba despre liderul PPDA, Andrei Năstase, candidat la fotoliul de primar al Capitalei. În declarația de avere pentru anii 2016 - 2017, pe care a depus-o la Consiliul Electoral din Chişinău, la capitolul venituri a indicat nici mai mult nici mai puţin de zero lei. „– Declarația mea de venit a fost depusă în cadrul prezidențialelor. – Care e sursa de venit legală a dvs.? – Căutați în declarația mea de venit și veți afla cu certitudine", a menţionat Andrei Năstase.Se pare că în ultimii doi ani Andrei Năstase a trăit din banii soției, care locuiește cu cei doi copii în Germania, şi care a câştigat în doi ani aproape 64 de mii de euro. O altă sursă de venit a familiei au fost și indemnizațiile copiilor, de peste 14 mii de euro. Năstase mai are două conturi bancare, unul în lei și altul în euro.