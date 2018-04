Deși știu că pot răspunde penal, unii dezaxați nu se ogoiesc: O nouă alertă falsă cu bombă în capitală

12:00

Ca un grad ridicat de civilizatie si de constiinta cetateneasca, uimeste uneori alti europeni prin modul cum se prezinta tara si modul cum se comporta cetatenii. Trebuie să știi mai multe despre Norvegia: 1. Norvegia are o populatie nesemnificativa: vreo 5 milioane de locuitori. O treime din acestia locuiesc in capitala Oslo. Alte orase rareori depasesc 30.000: cam cat Oltenita. 2. Norvegienii cunosc atat limba materna, cat si cea engleza, in proportie de 100%. Numai unele persoane, trecute de 75 ani, nu reusesc s-o vorbeasca fluent. 3. In Norvegia nu exista restrictii privid accesul la natura: poti inota oriunde in mare, poti vizita orice padure. In cazul proprietatilor private, este recomandat sa informezi proprietarul, dar acesta nu te poate refuza. 4. Nu este un secret ca in Norvegia preturile sunt ridicate. Cu titlu de exemplu, benzina costa 2 euro/litru, dar nu se plange nimeni. Intr-o pizzerie obisnuita, portia costa 50 euro (fara bautura). 5. Salariile frecvente ale norvegianului de rand se ridica la 5.000-7.000 euro pe luna. Pentru el, preturile sunt accesibile, dar strainilor nu le vine usor sa aiba acces la produse. 6. Pescuitul este liber, fara sa fie necesara o autorizatie speciala, iar apele sunt foarte bogate in resurse piscicole. Pescuitul comercial este reglementat si se orgaizeaza numai in nordul tarii, sudul fiind rezervat amatorilor. 7. Din acest motiv, unii europeni si-au format un hobby profitabil: sosesc cu masinile frigorifice, pescuiesc non stop si se intorc cu ele incarcate in Germania, Olanda sau Belgia. 8. Norvegienii nu culeg fructe si ciuperci din padure, preferandu-le pe cele de cultura, ca fiind mai sigure. Dar culesul nu e interzis. Cine vrea, poate umple intr-o singura ora un sac cu ciuperci. 9. Din cauza restrictiilor, nu-i usor sa cumperi bauturi tari in Norvegia. Se vand numai in magazine specializate, de luni pana vineri. Prin exceptie, la Oslo, unde circula multi straini, exista si sambata, dar pretul te descurajeaza: o sticla de vodca trece de 100 euro, de la cognac sau whisky putem chiar sa ne luam gandul. 10. Norvegienii sunt barbati inalti, blonzi, supli. Femeile sunt scunde si grase. Ele au probleme sa-si gaseasca perechea, cu atat mai mult cu cat barbatii au succes in toata Europa, de unde isi aduc neveste suple. 11. Aproape intreaga populatie a Norvegiei practica sportul pe schiuri si snowboard. Adesea, femeile se dovedesc mai pricepute decat barbatii. 12. La intrarea in unele ferme, poti vedea cosuri cu fructe si legume, pretul afisat, un cantar si o legatura cu sacose. Un borcan asezat alaturi sugereaza unde trebuie pusi banii. Este un stil traditional de autoservire, care functioneaza perfect, fara camera de supraveghere si fara vanzator. 13. Guvernul sprijina initiativa particulara. Daca, de exemplu, ai cumparat 30 de oi, primesti sprijin, inclusiv dreptul de a le paste pe o insula pustie. Nu le ameninta nici lupii, nici ursii, nici hotii. Dupa un an, contabilizezi castigul si platesti impozitul - statul nu e societate de binefacere. 14. Norvegienii sunt retinuti, dar amabili. In schimb, imigrantii se comporta arogant, afectand buna convietuire. Pana acum zece ani, nu exista asa ceva in Norvegia. 15. Norvegia are cel mai mare numar de tuneluri din Europa. Ele au facut sa dispara serpentinele de altadata, scurtand drumurile. Accesul prin tunel se plateste. 16. Din cauza numarului mare de insule, stramtori si fiorduri, o buna parte din circulatie se desfasoara cu bacul. Bacurile sunt foarte confortabile, iar pretul transportului derizoriu. 17. Desi Norvegia produce multa energie, energia electrica este scumpa, ca si benzina de altfel. Plata curentului la un apartamnet de patru persoane poate ajunge la o mie de euro. 18. O veche traditie cere ca fiecare barbat sa execute cu mana lui un cutit si o teaca, pe care le pastreaza toata viata. Marketurile fac vanzare buna, oferind diferite instrumente pentru confectionarea cutitului si a tecii. 19. In Norvegia, n-au existat in trecut cersetori. Acestia au aparut insa, mai ales in capitala, din randul imigrantilor. Norvegienii nu se arata deloc generosi cu ei. Baza deverului sunt turistii straini, potrivit ziare.com.