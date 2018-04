Algeria: peste 250 de oameni, majoritatea militari, au murit în urma prăbușirii unui avion

18:30

Socialistul Ion Ceban a depus astăzi la Consiliul Electoral de Circumscripție Chișinău actele de înregistrare în cursa pentru funcția de primar general al Capitalei. În fața presei și a colegilor de partid, Ceban a declarat că are o viziune de dezvoltare a orașului până în 2040, dar și un plan de 100 de acțiuni pentru următorul an, relatează Agora.md.Între altele, Ceban ar vrea să modernizeze infrastructura capitalei, să introducă linii de tramvai „accelerate” pentru că, în comparație cu Minsk sau Budapesta, crede el, „Chișinăul arată ca un sat cu infrastructură comunală”.Tot marți, actualul primar interimar al Chișinăului, Silvia Radu, și-a anunțat intenția de a candida ca independent, motiv pentru care începe strângerea celor 10 mii de semnături de susținere.La alegerile anticipate din 20 mai, primarul Chișinăului va fi ales pentru un an. Ele au fost declanșate de decizia primarului liberal Dorin Chirtoacă să demisioneze în semn de protest față de dosarele penale împotriva sa pe care le consideră motivate politic.