Alerta cu bombă de la Victoriabank s-a dovedit a fi falsă

11:30

Zuckerberg, audiat în Congresul SUA Miliardarul Mark Zuckerberg, co-fondator şi preşedintele executiv al Facebook, a depus mărturie în faţa senatorilor SUA pentru a explica cum a fost posibil ca populara platformă de socializare să permită unei companii să aibă acces la datele personale a peste 87 de milioane de utilizatori. Mark Zuckerberg, co-fondatorul şi directorul general al companiei Facebook, a precizat că îşi asumă răspunderea pentru problemele care au afectat utilizatorii reţelei de socializare online, subliniind că este anchetat cazul Cambridge Analytica şi vor fi luate măsuri. Zuckerberg a spus că a fost o greşeală că nu a verificat dacă compania Cambridge Analytica a respectat promisiunea de a nu folosi datele Facebook. «Ce am aflat noi atunci a fost că firma a cumpărat date de la un dezvoltator de aplicaţii cu care oamenii au fost de acord, noi am cerut atunci Cambridge Analytica să nu facă acest lucru (să folosească datele — n.r), dar nu am verificat informaţia să vedem dacă nu au făcut-o», a spus co-fondatorul Facebook. «Cred că este important ca oamenii să ştie exact cum sînt utilizate informaţiile pe care le distribuie pe Facebook. Am făcut o serie de erori în modul de conducere a companiei», a continuat Zuckerberg, subliniind că Facebook a luat deja măsuri în cazul Cambridge Analytica, blocînd aplicaţia prin care erau colectate datele şi cerînd ştergerea tuturor informaţiilor accesate ilegal. În prezent, Facebook «încearcă să afle în totalitate ce probleme a produs compania Cambridge Analytica» şi să transmită înştiinţări utilizatorilor. «Principala mea prioritate a fost întotdeauna misiunea socială de a conecta oamenii, de a construi o comunitate şi de a aduce lumea mai aproape. Publicitatea şi aplicaţiile nu vor avea niciodată priotitate faţă de aceste idei cît timp eu voi conduce Facebook», a subliniat Zuckerberg. «Acum a devenit clar că nu am luat suficiente măsuri pentru a evita utilizarea unor instrumente în scop negativ. Mă refer la difuzările de ştiri false, la ingerinţele străine în alegeri, la promovarea unor mesaje care instigă la ură, la dezvoltarea de aplicaţii şi la protejarea datelor private. Nu am avut o perspectivă a responsabilităţii suficient de largă, iar aceasta a fost o mare eroare. A fost o eroare şi îmi pare rău. Eu am fondat Facebook, conduc compania şi sînt responsabil pentru ceea ce se întîmplă în companie», a declarat Mark Zuckerberg în cursul audierilor în faţa membrilor comisiilor pentru Comerţ şi Justiţie din Senatul SUA. Chestionat în legătură cu afirmaţia că oamenii vor trebui să plătească pentru a nu le fi culese datele şi a nu mai primi reclame, Zuckerberg a ocolit un răspuns tranşant dar a menţionat că în cazul în care cineva nu doreşte să primească publicitate, în funcţie de interes, îşi poate dezactiva opţiunea. Doi senatori au cerut Comisiei Federale de Comerţ, autoritatea de reglementare a practicilor de consum din SUA, să investigheze dacă alte companii au obţinut în mod necorespunzător date ale utilizatorilor reţelei de media sociale Facebook. Facebook «lucrează» la ancheta privind ingerinţele Rusiei în scrutinul prezidenţial din SUA Mark Zuckerberg […]