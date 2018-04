Își ascultă Facebook în mod secret utilizatorii? Ce spune Zuckerberg

12:01

Simona Halep are parte de un an 2018 excelent. Sportiva are cu ce să se laude: a bifat a 23-a săptămână în fotoliul de lider WTA, iar lucrurile par să îi meargă foarte bine şi în plan personal, potrivit digisport.ro. Astfel, în viaţa Simonei ar fi apărut un nou bărbat. Theo Pașa, un tânăr din […] Articolul Noul bărbat din viața Simonei Halep apare prima dată în Cotidianul.MD.