Un deputat român s-a lansat în cursa pentru funcția de primar al Chișinăului

13:01

În calitate de ambasador al securității rutiere, desemnat de Eastern Alliance for Safe and Sustanable Transport, precum și de președinte de Parlament, Andrian Candu va participa la New York la Conferința parlamentară globală a Rețelei parlamentare a Băncii Mondiale și a Fondului Monetar Internațional. La reuniune parlamentari de pe toate continentele vor stabili agenda de […]