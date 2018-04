Un complice la înstrăinarea ilegală a imobilelor din Cahul, reținut de CNA

09:30

Un cetățean moldovean, anunțat în căutare acum șapte ani de autoritățile de drept naționale pentru săvârșirea infracțiunii de furt, a fost depistat la frontiera moldo-ucraineană. Polițiștii de frontieră l-au reținut în dimineața zilei de 6 aprilie, la aproximativ 500 metri de linia de frontieră. Patrula mobilă a Sectorului Poliției de Frontieră Briceni, acționând în baza […]