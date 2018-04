Interviu cu Vasile Botnaru / „Citește cărțile pe care crezi că o să ai timp să le citești mai târziu. Nu, n-o să ai timp.”

14:40

Președintele Igor Dodon solicită Guvernului să repare complexul “Eternitate” întrucât, potrivit lui, prezintă “un pericol real” pentru sănătatea și viața vizitatorilor. Dacă nu vor fi depistați bani în contul statului, șeful statului anunță că va demara o campanie socială de acumulare a fondurilor pentru reparația capitală a memorialului. Anunțul a fost făcut astăzi, după ce […] The post Igor Dodon solicită Guvernului să repare complexul “Eternitate”: Dacă nu sunt bani, voi demara o campanie socială appeared first on Moldova.org.