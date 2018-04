Incendiu puternic la un spital din Iași. Mai mulți pacienți au fost evacuați

04:00

Pe rafturile marilor magazine din țările europene tot mai des poți găsi haine produse în Moldova. Mari producători de branduri, dar și investitori cu importante resurse financiare din Vest își îndreaptă în ultimii ani afacerile către Estul Europei, atrași de forța de muncă ieftină și salariul minim extrem de mic. Însă eticheta „Made in Moldova” nu înseamă întotdeauna și muncă decentă: în unele fabrici din Republica Moldova angajații, în cea mai mare parte femei, sunt plătiți cu salarii mizere, iar condițiile de muncă sunt departe de standardele țărilor dezvoltate, scrie portalul investigații.md. Opt ore de muncă pe zi pentru un salariu lunar de doar 2.500 de lei Investigații.md a scris despre Silvia Statnic, care se trezește în fiecare dimineață la ora 5, hrănește orătăniile, pregătește dejunul și cele necesare fiicei pentru școală, ca să reușească, la ora 7, să prindă autobuzul către serviciu. În fiecare zi, de zece ani, ea face naveta spre orașul Florești, care se află la o distanță de aproape 30 de kilometri de satul în care locuiește. Silvia este cusătoreasă la Întreprinderea cu capital străin Floreana Fashion SRL din Florești. Coase haine pentru femei și bărbați. Fabrica lucrează exclusiv pentru export. Hainele cusute în Moldova ajung pe rafturile magazinelor din Marea Britanie, Italia, România și alte țări din Europa. „Uneori lucrăm și sâmbăta, pentru că nu reușim să facem norma stabilită în timpul săptămânii. E greu. Dar salariul e mic. Cel mai mare salariu pentru specialiștii de categoria I e de 3.200 de lei, dar, după reținerea impozitelor, ridicăm 2.600 de lei. Cel mai mic salariu e de 2.600 de lei, iar după impozitare ajunge să fie mai puțin de 2.000 de lei. E mai puțin decât ai câștiga dacă ai munci cu ziua. Acum, ca să găsești un om la lucru cu ziua, trebuie să-I plătești 150 de lei pe zi. Mai trebuie și să-l hrănești în ziua aceea, iar seara să-i dai banii”, povestește cu tângă Silvia. Această retribuție adăugată la salariul soțului abia dacă le ajunge Silviei și lui Igor Statnic să lege tei de curmei. Salariul la unele înreprinderi din sector este la limita salariului minim net legal care în 2017 a constituit 1.732 de lei, și mult sub nivelul salariului mediu net pe economie, care în 2017 a fost de 5.050 de lei. „În timpul lucrului nu ai voie să mergi la toaletă” Silvia și alte muncitoare cu care am discutat ne-au povestit că pe timp de vară temperatura în hala unde lucrează ajunge și la 40 de grade. O înregistrare video pe care muncitoarele au făcut-o la solicitarea noastră confirmă cele povestite – într-o zi de vară termometrele indică în hala unde lucrează 200 de femei o temperatură de 40 de grade. Muncitoarele povestesc că ventilatoarele care sunt în încăpere nu răcoresc deloc aerul, iar ferestrele nu pot fi deschise, întrucât au gratii. „Este greu să lucrezi, mai ales vara, când e foarte cald, există niște ventilatoare care doar învârt aerul cald. Dacă bei prea multă apă, e problemă. Nu ai voie să mergi la toaletă în timpul lucrului, te taxează imediat, cu reținere din salariu. Au fost cazuri când femeile au leșinat în timpul lucrului, au pierdut sarcini”, povestește Silvia. Muncitoarele sunt îngrijorate și de faptul că ușile halelor sunt încuiate și spun că ar fi imposibil să se salveze în caz de incediu sau accident, scrie investigații.md. Muncitoarele se plâng și de faptul că la locul de muncă ar fi o atmosferă grea și că supraveghetorii ridică vocea la unele muncitoare, le înjură, iar pentru greșeli minime sau întârzieri le taie din salariu. Plângerile muncitorilor, fără răspuns de la organele abilitate Muncitoarele de la Floreana Fashion cu care au discutat reporterii sitului de investigație spun că au sesizat de mai multe ori Inspectoratul de Stat al Muncii și Serviciul Pompieri despre încălcarea condițiilor de muncă și normelor securității la locul de muncă, dar nu au primit niciun răspuns. Ele recunosc că nu au semnat sesizările, de teamă că vor avea probleme. „Mai multe colege spun că au scris plângeri. Unele din ele, după ce au făcut plângeri, au intrat în conflict cu administrația și au fost concediate. Și eu am avut probleme după ce la adunări am încercat să spun despre situația cu care ne confruntăm. Am încercat să cerem condiții mai bune de muncă, mărire de salariu, pentru că ne este greu. Răspunsul administrației este că dacă nu ne place, să ne căutăm de lucru în altă parte”, spune Silvia. Femeia e conștientă de faptul că nu ar avea cum să-și găsească un alt loc de muncă în apropiere de casă. În raionul Florești, dar și în raioanele vecine, nu există oportunități pentru muncitoarele calificate în industria confecțiilor. Fabrici de confecții există în orașul Bălți, dar e departe și e destul de costisitor să faci naveta în fiecare zi. „La Chișinău sunt fabrici unde se plătește mai bine, dar nu poți să lepezi casa, gospodăria și să pleci”, precizează Silvia, care a lucrat o perioadă la o fabrică de îmbrăcăminte din Capitală, însă a fost nevoită să revină acasă și să se reangajeze la vechiul loc de muncă. Muncitoarele de la Floreana Fashion ne-au mai povestit că normele stabilite pentru ziua de muncă sunt aproape de neîndeplinit. Chiar dacă lucrezi fără întrerupere, nu reușești să îndeplinești norma zilnică. Din această cauză femeile sunt nevoite să muncească peste program sau în zilele de odihnă. Ele sunt nemulțumite și de faptul că atunci când nu îndeplinesc norma, li se reține din salariu. „La locul de muncă este o atmosferă tensionată. Mereu suntem supravegheate și atitudinea față de noi din partea supraveghetorilor este una disprețuitoare, de parcă n-am fi oameni”, povestesc muncitoarele. Litigii în judecată Încălcarea drepturilor la locul de muncă și atitudinea disprețuitoare a supervizorilor de la Floreana Fashion au fost invocate de către o altă muncitoare într-un litigiu de judecată cu administrația fabricii. Viorica Cojocari a acționat întreprinderea la care lucra în calitate de maistru-tehnolog, pe motiv că ar fi fost concediată neîntemeiat. Din hotărârea instanței aflăm că după o discuție cu unul din supervizori, muncitoarei i s-a făcut rău, din care cauză a fost nevoită să plece mai devreme acasă. În aceeași seară, femeia a aflat, de la vecina sa, care îi era colegă de serviciu, că fusese concediată. Vestea i-a înrăutățit și mai mult starea sănătății, femeia fiind nevoită să se interneze în spital pentru tratament. Timp de doi ani, Viorica a umblat prin judecată, însă într-un final a pierdut procesul, unul dintre motive fiind adresarea tardivă în instanța de judecată. Citește continuarea pe investigații.md.