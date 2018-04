Mold-street: Despre exportul în România statistica arată 600 de milioane în schimb ce la BNM doar 347 de milioane de dolari

09:30

Află dacă te numeri printre utilizatorii ale căror date au fost colectate de Cambridge Analytica Facebook a lansat un nou tool prin care poți verifica dacă datele tale au fost colectate de Cambridge Analytica. Începând de luni, cei 2,2 miliarde de utilizatori Facebook au început să primeascăo notificare cu titlul „Protecting Your Information" (n.r. Vrem să-ți protejăm informațiile). Include un link unde poți vedea ce aplicații folosești și ce informații le-ai oferit. Link-ul poate fi accesat AICI. Un tool separat, care poate fi accesat AICI, îți permite să verifici manual dacă tu sau unul dintre prietenii tăi ați făcut testul „This Is Your Digital Life" (n.r. „Aceasta este viața ta digitală") — aplicație prin care Cambridge Analytica a colectat datele a peste 87 de milioane de utilizatori Facebook. Scandalul Cambridge Analytica a izbucnit în luna martie. Atunci a fost raportat faptul că firma susţinută de Robert Mercer, simpatizant al lui Donald Trump, şi condusă în trecut de Steve Bannon, fost consilier al actualului preşedinte american, a obţinut informaţii personale a 50 de milioane de utilizatori Facebook fără a avea permisiunea. Aceste informaţii au fost folosite pentru a influenţa procesul electoral din 2016. Sursă: unimedia.info