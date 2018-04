NOI DETALII în cazul minorilor găsiți îngropați într-o pădure din Ungheni: „Au încarcat corpurile într-o căruță și le-au cărat în pădure”

17:15

Un purtător de cuvânt al companiei Facebook a declarat că, în total, probabil sunt afectate 112.421 de persoane din România, respectiv 78 de utilizatori care au instalat aplicaţia unui sondaj online şi 112.343 de persoane din listele de "prieteni", informează, marți, Mediafax. Datele a 2,7 de milioane de utilizatori Facebook din ţările Uniunii Europene au fost accesate ilegal de compania de consultanţă britanică Cambridge Analytica, a anunţat săptămâna trecută Comisia Europeană. "Facebook ne-a confirmat că datele a până la 2,7 milioane de europeni - ori, mai precis, ale persoanelor din UE - probabil au fost accesate inadecvat de compania Cambridge Analytica", a declarat vineri Christian Wigand, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene. Facebook a prezentat cifra de 2,7 milioane de utilizatori afectaţi la nivelul UE într-o scrisoare trimisă joi seară, acesta fiind un răspuns la o solicitare formulată de Vera Jourova, comisarul european pentru Justiţie, Consumatori şi Egalitate de Gen. Ulterior, un purtător de cuvânt al companiei Facebook a comunicat că firma Cambridge Analytica a accesat datele a 1.079.031 de persoane din Marea Britanie şi a 309.815 de persoane din Germania. Cotidianul Times of Malta a relatat pe 7 aprilie că au fost accesate ilegal datele a peste 6.000 de maltezi, fiind afectate şi 214.134 de persoane din Italia, 211.667 de persoane din Franţa, 136.985 de persoane din Spania şi 112.421 de persoane din România. În Olanda au fost afectaţi 89.373 de utilizatori, iar în Portugalia 63.080. Au fost accesate şi datele a 60.957 de persoane din Belgia şi a 59.480 de persoane din Grecia. În Polonia sunt afectate 57.138 de persoane, în Suedia 55.337, în Irlanda 44.702, iar în Danemarca 41.820. În Bulgaria au fost accesate datele a 35.718 persoane, în Austria datele a 33.568 de utilizatori, iar în Ungaria sunt afectate 32.067 de persoane. În Cehia au fost afectate 29.376 de persoane, în Croaţia 21.517 persoane, în Finlanda 19.693, în Lituania 15.123, în Slovacia 14.846, în Slovenia 11.255, în Republica Cipru 7.455, în Estonia 5.510, în Letonia 4.757 şi în Luxemburg 2.645 de persoane, potrivit cotidianului Times of Malta. Datele a 87 de milioane de utilizatori Facebook, majoritatea din Statele Unite, probabil au fost accesate ilegal de compania de consultanţă britanică Cambridge Analytica, a anunţat reţeaua de socializare online. O firmă specializată în analizarea datelor online implicată în campania preşedintelui SUA Donald Trump şi în cea pro-Brexit a exploatat în scop electoral datele de pe Facebook a zeci de milioane de cetăţeni americani în ceea un membru al echipei lui Steve Bannon a numit drept "război psihologic". Un activist pentru transparenţă, Christopher Wylie, a dezvăluit pentru publicaţiile The New York Times şi Observer că firma Cambridge Analytica, deţinută de miliardarul specializat în tranzacţii speculative Robert Mercer şi condusă la acea vreme de Steve Bannon, a participat la campania electorală a lui Donald Trump folosind fraudulos profilurile Facebook a milioane de alegători americani pentru a construi un puternic program software în scopul anticipării şi influenţării preferinţelor electorale. Aceeaşi companie de analize a fost implicată în campania pentru ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană (Brexit). Steve Bannon a devenit în august 2017 director al echipei de campanie a lui Donald Trump. Firma Cambridge Analytica a utilizat date sustrase în 2014 din conturile Facebook pentru a stabili profilurile alegătorilor americani şi a le trimite reclame politice personalizate. Christopher Wylie, care a colaborat cu un profesor de la Universitatea Cambridge pentru obţinerea datelor, a declarat pentru publicaţia Observer: "Am exploatat platforma de socializare online Facebook pentru a obţine milioane de profiluri ale alegătorilor. (...) Aceasta a fost baza pe care a fost construită compania". Documente obţinute de publicaţia Observer şi confrmate de Facebook relevă că, până la sfârşitul anului 2015, compania Cambridge Analytica colecta date online la un nivel fără precedent. Facebook nu avertizase încă utilizatorii şi luase doar măsuri limitate pentru securizarea datelor a peste 50 de milioane de persoane. Potrivit cotidianului The New York Times, copii ale datelor sustrase de firma Cambridge Analytica încă sunt online. Informaţiile au fost colectate printr-o aplicaţie numită "thisisyourdigitallife", creată de profesorul Aleksandr Kogan în mod independent de activitatea sa de la Universitatea Cambridge. Prin intermediul companiei sale, Global Science Research (GSR), în colaborare cu firma Cambridge Analytica, sute de mii de utilizatori Facebook au fost plătiţi să facă teste de personalitate sub pretextul folosirii datelor pentru studii academice. Însă aplicaţia colecta şi datele din listele de "prieteni" ale celor care au acceptat testele, astfel că au fost obţinute profilurile a zeci de milioane de persoane. Potrivit cotidianului The Guardian, Christopher Wylie a vorbit despre ceea ce a numit "instrumentul de război psihologic al lui Steve Bannon". El a explicat că Steve Bannon şi Robert Mercer au avut ideea de a utiliza printr-o metodologie militară megadate şi reţele de socializare online pentru "operaţiuni informaţionale" asupra electoratului din Statele Unite. Christopher Wylie a contribuit cu idei şi s-a ocupat de aplicarea proiectului, înainte de a deveni, în primăvara anului 2017, denunţătorul acestuia. Compania Facebook a decis suspendarea conturilor firmei Cambridge Analytica, al lui Christopher Wylie şi Aleksandr Kogan, un profesor ruso-american. "Este vorba despre o înşelătorie. Vom lua toate măsurile necesare pentru ştergerea datelor sustrase, vom iniţia acţiuni judiciare contra autorilor activităţilor ilegale", a declarat Paul Grewal, vicepreşedintele Facebook. Firma Cambridge Analytica este investigată în Marea Britanie de Parlament şi de autorităţile de reglementare sub acuzaţia unor activităţi ilegale în campania privind referendumul pe tema apartenenţei ţării la Uniunea Europeană.