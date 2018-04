Teofil Ioncu, deputat în Sfatul Țării și ministrul Finanțelor al Republicii Moldovenești

10:45

În şedinţa din 28 martie c. Consiliul Raional Rezina a ales vicepreședintele raionului pe probleme juridice-sociale. La această funcţie a fost înaintată o singură candidatură, cea a lui Vasile Gobjilă, care a fost votată de toţi consilierii prezenţi în sală. Dânsul are studii superioare în domeniile pedagogiei și administrației publice. Până la acest moment Vasile Gobjilă, timp de cca 15 ani, a executat funcția de secretar al Consiliului raional Rezina. În aceeași ședință consilierii au...