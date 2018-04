CEC a constituit 5 consilii electorale de circumscripție în localitățile în care vor avea loc alegerile din 20 mai

16:50

Cum să vă dregeți după EXCESUL alimentar de PAȘTE. Se impune detoxifierea de urgență Excesul de ouă fierte, drob, friptură, sarmale, cozonac şi alcool "se repară" cu vitamina C din citrice sau legume verzi şi cu lichide fără zahăr. Mahmureala nu trece cu cafea sau "alcool", ci cu apă, analgezice şi răbdare. Oboseală, balonare, disconfort, un kilogram sau două în plus, acestea sunt efectele "de a doua zi" ale ospăţului tradiţional de Paște, stropit cu alcool. Organismul supus la caznele digestiei la foc continuu are nevoie de detoxifiere "de urgenţă". Apă, ceaiuri şi alte lichide pe stomacul gol, o cafea amară pentru alungarea senzaţiei de greaţă, multe fructe şi legume bogate în vitamina C, pauză de alcool şi grăsimi, dar şi plimbări în aer liber sunt principalele reguli ale detoxifierii. Vitamina C e marele aliat al organismului în lupta cu toxinele. Legumele cu frunze verzi, bogate în clorofilă, broccoli, citricele, usturoiul sunt alimentele care ajută la recuperare după masa tradiţională. Începeţi dimineaţa cu un pahar de apă la temperatura camerei, urmat de o cafea amară (cu excepţia cardiacilor). Lichidele sunt cel mai bun lucru care i se poate întâmpla organismului ghiftuit cu grăsimi, dulciuri şi alcool. Norma de cel puţin doi litri se completează din apă plată sau minerală (în funcţie de tolerabilitatea fiecăruia), compoturi neîndulcite, sucuri naturale de casă, dar şi ceaiuri. Ceaiul verde, un diuretic şi laxativ excelent, poate înlocui cu succes cafeaua. Se recomandă două-trei căni pe zi, timp de o săptămână post festin. Ceaiul de muşeţel (efect laxativ), ceaiul de soc şi ceaiul de urzică sunt alte sortimente cu proprietăţi curative. Un meniu tipic în cura de detoxifiere cuprinde cereale integrale cu iaurt la micul-dejun, friptură slabă la grătar plus o salată, un suc de portocale sau de grepfruit după-amiaza şi o salată de ton sau o salată bulgărească la cină. Fibrele reglează tranzitul intestinal îngreunat. Fructele şi legumele, cerealele integrale, nucile, seminţele, alunele neprăjite sau salatele asezonate cu ulei de măsline presat la rece trebuie să ia locul preparatelor din carne pentru patru-cinci zile."Lactatele probiotice stimulează digestia, iar, în plus, iaurturile hidratează la fel ca apa. Pofticioşii care tânjesc după ultima felie de cozonac îşi pot permite mici «scăpări» atât timp cât completează cu apă, mişcare şi fructe", potrivit nutriționistului Eduard Adamescu. Nu uitați să vă mișcați, să ieșiți la plimbare, la joacă afară în aer liber, la pădure, dar nu pentru alte grătare. Mahmureala nu se tratează cu leacuri băbeşti, spun medicii, ci "cu timpul", prin lichide. Dacă nu se tratează rapid, nu înseamnă că nu se poate preveni. Combinaţiile de alcool nu sunt o mişcare inteligentă, studiile au demonstrat că băuturile care conţin doar alcool şi apă, precum vodka şi ginul, au consecinţe mai uşoare a doua zi, spre deosebire de alte "licori", bogate în tanine, precum brandy, vin roşu sau whisky. Alcoolul şi stomacul gol nu fac casă bună, acesta fiind mai uşor absorbit după masă. Iar miturile că anumite feluri de mâncare metabolizează mai repede alcoolul (precum pastele) sunt infirmate de […]