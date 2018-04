Fără politicieni la nunta prinţului Harry cu Meghan Markle. Trump și Obama nu se află pe lista invitaţilor

06:00

Născut pe 25 iulie 1905, bărbatul a primit certificatul din partea Guinness în locuinţa sa din Hokkaido, marea insulă din nordul Japoniei. Congratulations to our new record holder for the oldest living man, Japan's Masazo Nonaka who is 112 years old!https://t.co/Psan6YLUZB — GuinnessWorldRecords (@GWR) April 10, 2018 Anterior, titlul a fost deţinut de un spaniol, […]