Atlantida: între legendă și adevăr

22:00

Primul restaurant subacvatic din Europa se află în Norvegia și va fi gata pîna la începutul anului viitor. Construcția a început să prindă deja contur. Lucrările la Under, restaurantul parțial scufundat la 5 metri sub apă, au început din luna februarie a acestui an.Localul cu forma unui periscop se află în Lindesnes, sudul Norvegiei, și este structurat pe trei nivele. Under va include o fe