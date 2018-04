(VIDEO) Liga Campionilor: Roma revine miraculos și elimină Barcelona. Liverpool se califică la pas

17:30

Ford a prezentat noua generație Focus. Modelul de clasă compactă va fi produs pe o platformă nouă, are motorizări revizuite și tehnologii de conducere autonomă de nivel 2, scrie Automarket.ro. Modelul compact lansat de constructorul american a fost dezvoltat de la zero și introduce o filozofie nouă de design. Noua generație are un ampatament mai […] Articolul (VIDEO) Ford a prezentat noul Focus: Platformă nouă și tehnologii impresionante apare prima dată în Cotidianul.MD.