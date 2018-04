Oligarhii ruşi se prăbuşesc. Averile celor mai bogaţi ruși au scăzut cu 16 miliarde dolari după noile sancţiuni americane

11:30

Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a condamnat un bărbat din Ialoveni, în vârstă de 48 de ani, la 19 ani închisoare, cu ispășire în penitenciar de tip închis, pentru trafic de persoane, trafic de copii și organizarea cerșetoriei. Inculpatului i s-a incriminat că, în anul 2009, în timp ce se afla pe teritoriul Republicii Moldova a […]