VIDEO // Dar frățesc din inimă de român în satul Ulmu. Unioniștii au bucurat oamenii nevoiași

Informaţie de ultimă oră obţinută în EXCLUSIVITATE de Digi 24. Într-un răspuns Facebook pentru Digi24 am aflat numărul românilor direct afectaţi de scandalul Facebook – Cambridge Analytica. 78 de români şi-au instalat aplicaţia „This is your digital life”, cea care colecta datele personale şi le oferea apoi Cambridge Analytica. Mai mult, alţi 112.343 de români, […] Articolul Digi24: Datele a peste 110.000 de români au fost colectate de Cambridge Analytica apare prima dată în 10TV.