Cine sunt primii cinci candidați înscriși în cursa electorală

13:01

Vila de lux a ministrului de Interne, Alexandru Jizdan, rămâne ascunsă în spatele socrilor săi, deși recunoaște că locuiește în imobilul impunător. Locuința se află în orașul Codru din municipiul Chișinău și are o valoare de piață de aproximativ patru milioane de lei, scrie rise.md. Alexandru Jizdan, ministrul de Interne: Casa aceasta nu este una furată sau construită, așa cum vreți să interpretați dumneavoastră. Această casă este construită cu efort comun. Este un proiect comun al meu și al unor membri ai familiei mele. A fost construită mult timp, dar până la urmă s-a decis ca ea să fie introdusă în declarația pe venit pe mine, deoarece eu locuiesc în această casă. Într-adevăr, în ultima declarație de venit ministrul Jizdan a indicat că, începând cu anul 2015, are în folosință o casă de circa 300 de metri pătrați. Asta deși Nelea Jizdan, soția acestuia, încă în 2012 plasa pe rețelele de socializare fotografii cu vila din orașul Codru. De fapt, vila secretă a ministrului a apărut în declarațiile de avere abia după dezvăluirile RISE Moldova din ianuarie 2016. Locuința ministrului este înconjurată de un gard înalt și păzită de o firmă de securitate. Angajații acesteia au venit la fața locului atunci când am realizat filmările, scrie rise.md. Reporter: V-a chemat proprietarul acestei case? Sau cine? Ați venit la o solicitare? Agent de pază: Se monitorizează video și respectiv noi reacționăm. PROPRIETARI OFICIALI — SOCRII MICI Conform documentelor cadastrale, locuința a fost dată în exploatare în 2011, pe când Jizdan era șef de direcție la Ministerul de Interne. Terenul a fost cumpărat mult mai devreme, în 2006, când Jizdan avea o funcție similară. Proprietari ai casei, dar și ai terenului, sunt socrii ministrului — Petru și Maria Croitoru. Însă aceștia sunt doar proprietari pe hârtie. De fapt, cuplul Croitoru trăiește într-o locuință modestă din satul Geamăna, raionul Anenii Noi. Maria Croitor, soacra ministrului, are 62 de ani și lucrează infirmieră la Oficiul medicilor de familie din localitate. Petru Croitoru are 67 de ani și gospodărește prin jurul casei. Am vrut să stăm de vorbă cu el ca să-l întrebăm în ce măsură și-a ajutat ginerele l-a construcția vilei,, scrie rise.md. Reporter: Imobilul e scris pe dumneavoastră. Mie nu-mi trebuie nimic. Petru Croitoru: Eu ți-am spus că nu vorbesc nimic, s-a mântuit. Reporter: Acolo locuiește familia Jizdan. Petru Croitoru: Eu nu știu, nu știu. Reporter: Cum nu știți, e casa dumneavoastră?! Petru Croitoru: Și dacă e a mea, ce? Trăiesc băieții acolo și la revedere. Într-un spot lansat de Centrul Național Anticorupție în cadrul campaniei „Integritatea este Libertate” se remarcă: Corupția este atunci când casa este scrisă pe soacră, mașina pe cumnat, când ești nevoit să ascunzi tot ce ai agonisit. Citește continuarea investigației pe rise.md.