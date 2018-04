Directorul liceului ”Orizont”, scos de sub urmărire penală

10:40

Partidul Liberal Democrat din Moldova a anunțat astăzi că va susține candidatura lui Andrei Năstase la funcția de primar general al municipiului Chișinău. “Decizia Biroului Politic al PLDM este motivată de necesitatea unificării forțelor politice de dreapta ca răspuns la tentativele tot mai vădite din partea Partidului Democrat de acaparare a instituțiilor statului și uzurpare […] The post PLDM susține candidatura lui Andrei Năstase la funcția de primar general al municipiului Chișinău appeared first on Moldova.org.