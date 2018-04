Cutremur în centrul Italiei. Mai multe școli au fost închise și trenurile anulate

19:10

Grupurile, printre care se numără şi Campaign for a Commercial-Free Childhood (Campanie pentru o Copilărie fără Reclame-CCFC), Centrul pentru Democraţie Digitală şi alte 21 de grupurui, acuză compania Google că, deşi susţine că platforma Youtube este dedicată doar utilizatorilor care au vârsta de peste 13 ani, permite copiilor să o utilizeze.Grupurile au mai acuzat gigantul american că ar colecta datele utilizatorilor cu vârsta de sub 13 ani, precum locaţia acestora şi numerele de telefon. În acest context, coaliţia de grupuri a cerut Comisiei Federale pentru Comerţ a Statelor Unite să ancheteze şi să sancţioneze compania Google."De mai mulţi ani, Google şi-a neglijat responsabilitatea faţă de copii şi familii prin susţinerea că Youtube - o platformă populară pentru desene animate, cântece de leagăn şi reclame la jucării - nu este dedicată copiilor sub 13 ani", a declarat Josh Golin, directorul executiv al CCFC.