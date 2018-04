Patru motive pentru care țânțarii îi înțeapă mai mult pe unii oameni

09:50

Serialul de televiziune bazat pe romanele din seria „Stăpânul Inelelor/ The Lord of the Rings”, scrise de J.R.R. Tolkien, va fi cel mai scump din istorie. În luna noiembrie, Amazon a confirmat faptul că va realiza un serial după cărțile lui Tolkien, iar experții spun că și-au bazat bugetul uriaș pe faptul că trilogia „The […] Articolul Lord of the Rings produs de Amazon va fi cel mai scump serial din istorie apare prima dată în Altfel.md.