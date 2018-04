Peter Grünberg, laureat al premiului Nobel pentru fizică 2007 a decedat

16:10

Mark Zuckerberg, fondatorul şi directorul general a Facebook, a declarat că reţeaua de socializare ar fi trebuit să depună mai mult efort pentru a preveni utilizarea ilegală a datelor, după ce firma Cambridge Analytica a colectat datele a peste 50 de milioane de utilizatori în scop electoral ."Nu am avut o viziune destul de largă a responsabilităţii noastre şi asta a fost o mare eroare", a declarat şeful Facebook, într-o mărturie scrisă depusă luni înaintea audierii sale în Comisia de Comerţ şi Energie din Camera Reprezentaţilor din Congresul SUA, "A fost greşeala mea şi îmi pare rău. Am fondat Facebook, conduc (compania), şi sunt responsabil pentru ceea ce se întâmplă acolo", a adăugat Zuckerberg, care urmează să fie audiat în două comisii din Congresul american."Este acum clar că nu am făcut destul pentru a împiedica folosirea acestor unelte pentru a face rău ...", se mai arată în mărturia scrisă a şefului Facebook.